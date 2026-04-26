محافظ القليوبية يتفقد ميدان المؤسسة ويوجه بإعادة الانضباط

أجرى الدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بميدان المؤسسة وموقف المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة، لمتابعة الحالة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري بالمناطق الحيوية.

وتفقد المحافظ الباكيات التجارية المُنفذة منذ أعمال تطوير الميدان عام 2015، والتي لم يتم تشغيلها حتى الآن، موجها بإعداد دراسة عاجلة لإعادة استغلالها بشكل منظم، من خلال نقل الباعة الجائلين إليها بصورة حضارية، بما يسهم في القضاء على المظاهر العشوائية وتحقيق السيولة المرورية بالميدان.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات رفع الإشغالات من داخل الأنفاق وكوبري المشاة ومحيط الميدان، ومنع أي تواجد عشوائي للباعة الجائلين، بما يضمن الحفاظ على الشكل الحضاري للمحور الحيوي ويحد من التكدسات المرورية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ موقف المؤسسة، حيث تابع انتظام حركة الميكروباصات وخطوط السرفيس، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة ومنع التحميل من خارج الموقف، مع توفير السيارات اللازمة لخدمة المواطنين بكفاءة.

كما وجه المحافظ برفع كفاءة كوبري المشاة بالميدان وتطهيره من الإشغالات، بما يحقق سهولة وأمان حركة المواطنين، إلى جانب دراسة استغلال منطقة النافورة لإقامة مشروعات خدمية تليق بأهمية الموقع.