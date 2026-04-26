سلطان عمان يبحث مع وزير خارجية إيران التطورات الإقليمية وجهود الوساطة

استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق، بقصر البركة العامر، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، جرى خلال المقابلة التّشاورُ حول مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة والمساعي الرّامية إلى إنهاء النّزاعات.

واطّلع السُّلطان على وجهات نظر الجانب الإيراني حيال تلك التّطورات، فيما استمع الوزير إلى مرئيّات الجانب العُماني بشأن سُبل الدّفع بهذه الجهود؛ بما يعزّز فرص التوصّل إلى حلول سياسيّة مُستدامة ويحدّ من تداعيات الأزمات على شعوب المنطقة.

وأكد سُّلطان عمان على أهمية تغليب لغة الحوار والدّبلوماسية في معالجة القضايا، بما يُسهم في ترسيخ دعائم السّلام.

من جانبه أعرب وزيرُ الخارجية الإيراني عن تقدير بلاده لمواقف سلطنة عمان في دعم جهود الحوار وتعزيز مساعي الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التحدّيات الإقليميّة الرّاهنة.

وتضاءلت الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في مطلع الأسبوع، إذ وصلت المحادثات الرامية إلى إنهاء ‌الصراع المستمر منذ شهرين إلى طريق مسدود، ولم تبد طهران وواشنطن استعدادا يذكر لتخفيف شروطهما.

وغادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باكستان، التي تلعب دور الوسيط، خالي الوفاض في مطلع الأسبوع، وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة كان من المقرر أن يقوم بها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام اباد، مما شكل ضربتين متتاليتين لآمال السلام.

ويؤدي هذا المأزق إلى بقاء أكبر اقتصاد في العالم وواحدة من الدول النفطية الكبرى في مواجهة دفعت بالفعل أسعار الطاقة إلى ⁠أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، وأججت التضخم وألقت بظلالها على آفاق النمو العالمي.

وذكر بيان أصدرته الحكومة الإيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عبر الهاتف إن طهران لن تدخل في «مفاوضات مفروضة عليها» تحت التهديدات أو الحصار.

وقال بزشكيان إن على الولايات المتحدة أولا إزالة «العقبات التشغيلية»، بما في ذلك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، قبل أن يتمكن المفاوضون من إرساء أي أسس لحل الصراع.

ووصف عراقجي زيارته إلى باكستان بأنها «مثمرة للغاية». وقال مصدر دبلوماسي إيراني في إسلام اباد إن طهران لن تقبل «مطالب متطرفة» من الولايات المتحدة.