ترامب يهدي «كأس الرئيس» للفائز في بطولة السومو الكبرى في اليابان

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قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأسا أمريكية الصنع خاصة للفائز ببطولة السومو الصيفية الكبرى في اليابان، وذلك في طوكيو.

وقال ترامب على حلبة السومو في ريوجوكو كوكوجي-كان: "تكريما لإنجازك المتميز بصفتك بطل السومو الكبرى، أهديك كأس الرئيس".

وقال أسانوياما، مصارع السومو الذي حصل على الكأس من ترامب: "أنا مسرور للغاية بسبب هذه الكلمات".

وقبل مأدبة عشاء غير رسمية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قال ترامب: "لقد استمتعنا حقا بوجودنا هنا... كنت أرغب دائما في مشاهدة مصارعة السومو. لذلك كان هذا رائعا حقا".