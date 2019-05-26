ترامب يهدي «كأس الرئيس» للفائز في بطولة السومو الكبرى في اليابان

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأسا أمريكية الصنع خاصة للفائز ببطولة السومو الصيفية الكبرى في اليابان، وذلك في طوكيو.
وقال ترامب على حلبة السومو في ريوجوكو كوكوجي-كان: "تكريما لإنجازك المتميز بصفتك بطل السومو الكبرى، أهديك كأس الرئيس".
وقال أسانوياما، مصارع السومو الذي حصل على الكأس من ترامب: "أنا مسرور للغاية بسبب هذه الكلمات".
وقبل مأدبة عشاء غير رسمية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قال ترامب: "لقد استمتعنا حقا بوجودنا هنا... كنت أرغب دائما في مشاهدة مصارعة السومو. لذلك كان هذا رائعا حقا".