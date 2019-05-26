الأمم المتحدة توفر مساعدات مالية لمتضررين من هجمات إسرائيلية في غزة

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية اليوم الأحد عن اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، من أجل توفير مساعدات مالية لمتضررين من هجمات إسرائيلية في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن المساعدات تستهدف تأجير منازل مؤقتة لمتضررين دمرت بيوتهم بشكل كامل في قطاع غزة خلال جولة التوتر الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل مطلع الشهر الجاري.

وأوضح البيان أن الاتفاق يشمل "تقييم أضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والبدء فورا بالبحث عن موارد داعمة لأصحاب المنازل والمنشآت لإعادة اعمارها".

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان إن حصيلة الهجمات الإسرائيلية خلال جولة التوتر الأخيرة مطلع الشهر الجاري بلغت تضرر أكثر من 700 وحدة سكنية منها 130 دمرت بشكل كامل.

وأضاف سرحان في خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة أن عشرات المنشآت والورش والمحال التجارية والمكاتب الإعلامية تضررت جراء الهجمات الإسرائيلية.

ووفقا لسرحان، بلغت الخسائر جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في جولة التوتر الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام 5ر9 مليون دولار أمريكي تشمل القطاعات الزراعية والاقتصادية والصحة والتعليم والبنية التحتية في القطاع.

وأوضح أنه تم التواصل مع عدد من الجهات والمؤسسات والتنسيق لصرف مساعدات إغاثية بقيمة ألفي دولار أمريكي لذوي الهدم الكلي وألف دولار لذوي الضرر غير الصالح للسكن، بالإضافة إلى صرف بدل إيجار لمدة ستة أشهر لكل أسرة لا يتوفر لها مأوى بديل.

من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية سمحت اليوم للصيادين الفلسطينيين بالعمل قبالة ساحل بحر قطاع غزة حتى مسافة 15 ميلا بحريا.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اتخاذ خطوة توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة "كجزء من السياسة المدنية للحؤول دون تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة".

وكانت إسرائيل أعلنت الأربعاء الماضي تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 10 أميال بدعوى إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.