سفير مصر في كينشاسا يشارك في الاحتفال بيوم إفريقيا

شارك السفير حمدي شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية في الاحتفال الذى أقامته وزارة الخارجية الكونغولية بمناسبة "يوم أفريقيا" والذي اقتصر هذا العام على اجتماع عقدته وزيرة الخارجية الكونغولية مع عدد محدود من سفراء بعض الدول الأفريقية ضم سفراء مصر وجنوب أفريقيا والكونغو برازافيل وكوت ديفوار، أخذاً في الاعتبار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ألقت وزيرة الخارجية "ماري نتومبا نزيزا" كلمة أكدت خلالها حرص بلادها على إقامة احتفال رمزي بهذه المناسبة التاريخية الهامة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم حالياً بسبب تفشي جائحة كورونا، وذلك في ظل استعداد الكونغو الديمقراطية لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي العام القادم، وبهدف التأكيد على أهمية التمسك بالقيم والمبادئ التي تبناها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الأفريقية، ودفعاً لمسيرة الاتحاد الأفريقي في المستقبل، مشيرةً إلى أهمية الاستعداد مبكراً لمرحلة ما بعد احتواء هذا الوباء، وهو الأمر الذي تولي بلادها إليه اهتماماً كبيراً استعداداً لرئاستهم المقبلة للاتحاد الأفريقي.

تضمنت مداخلة السفير حمدي شعبان توجيه الشكر لوزيرة الخارجية الكونغولية على استضافتها لهذا الاجتماع رغم ظروف تفشي فيروس كورونا، وهو ما يؤكد الأهمية التي تعلقها الكونغو الديمقراطية على دعم العمل الأفريقي المشترك وتكريس القيم والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأفريقي، معبراً عن الثقة في نجاح الرئاسة الكونغولية القادمة للاتحاد الأفريقي في مواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها شعوب القارة الأفريقية. كما أكد السفير شعبان على اهتمام مصر بمواصلة العمل مع أشقائها الأفارقة لتحقيق تطلعات القارة الأفريقية والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الماضي.