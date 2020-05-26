بوتين: روسيا تخطت ذروة انتشار فيروس كورونا

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن البلاد تخطت ذروة تفشي فيروس كورونا برأي الاختصاصيين، رغم تسجيل روسيا اليوم 173 حالة وفاة، و8915 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، قال الرئيس بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو إن ذروة انتشار الفيروس التاجي في روسيا قد عبرت، وفقًا للخبراء والمختصين.

وشكر الرئيس الروسي المتخصصين في وزارة الدفاع، الذين قدموا المساعدة لإيطاليا وصربيا والبوسنة والهرسك، وكذلك للعديد من البلدان الأخرى في مكافحة وباء COVID-19.

وختم بوتين متوجها لشويجو بالقول: «يجب أن أقول إننا نتلقى بالمقابل عروضا بالمساعدة أيضًا من بعضهم، ولكن في الحقيقة نحن تجاوزنا ذروة انتشار الفيروس والمرض الناجم عنه بالفعل، وفقا للخبراء والمختصين في هذا المجال، ومع ذلك، كل ما فعلتموه تم حفظه في الخزانة المشتركة لتفاعلنا مع الشركاء حول العالم».

ووفقًا لمعلومات مقر العمليات الفيدرالي لمكافحة فيروس كورونا، فقد تم تسجيل 362 ألفًا و342 حالة إصابة بالفيروس، وشفاء 131 و129 شخصًا، ووفاة 3807 مريضا.