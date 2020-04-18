 كوريا الجنوبية تسجل 707 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 707 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 5:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 5:32 ص

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء عن تسجيل 707 إصابات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 137 ألفا و682 مصابا، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد الإصابات اليومية بكورونا بمقدار 191 إصابة بالمقارنة مع 516 إصابة تم رصدها في اليوم السابق، ليتجاوز مرة أخرى حاجز الـ700 إصابة منذ يوم 14 أيار/مايو عندما سجل 747 إصابة.

وأضافت البلاد حالتي وفاة جديدتين بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1940 وفاة.

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