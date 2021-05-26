وزير الخارجية الأمريكي: مصر شريك حقيقي وفعال لوقف العنف في الأراضي الفلسطينية

قال وزير الخارجية الأمريكي، إن «مصر شريك حقيقي وفعال لوقف العنف في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن «مصر والولايات المتحدة تعملان معا للسماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في أمان»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صباح اليوم الأربعاء، القاهرة في زيارة تستمر عدة ساعات، وذلك في إطار جولة في المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن خلال الزيارة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

وكان بلينكن بدأ الجولة أمس بزيارة إسرائيل ورام الله، ومن المقرر أن تشمل أيضا الأردن، وتركز الجولة على جهود تثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين.