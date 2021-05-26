الأمن المغربي يحبط محاولة ترويج 8637 قرصا مخدرا ويقبض على 4 أشخاص

أحبطت سلطات الأمن المغربي بمدينة الدار البيضاء مساء اليوم الثلاثاء، محاولة ترويج 8637 قرصا مخدرا من نوعي إكستازي وريفوتريل.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن المغربي أنه تم أيضا القبض على أربعة أشخاص من بينهم سيدتان، وذلك لتورطهم في حيازة وترويج الشحنات المضبوطة.

وأضاف البيان أنه تم التحفظ على الأشخاص المقبوض عليهم تحت الحراسة لاستكمال التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.