روى المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية، تفاصيل مناقشة طرح مشغولات ذهبية عيار 14 كحد أدنى لعيار الذهب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنّ طرح عيار 14 يأتي في ظل ارتفاع أسعار الذهب، مؤكدًا أن القرار سيسهم في ضبط أسعار السوق المحلية.

وأضاف أنّ سعر عيار الذهب 21 يبلغ حاليا 1050 جنيها، وعيار 18 يصل إلى 900 جنيه، وعيار 14 يبلغ 700 جنيه دون مصنعية يصل إلى 800 جنيها بالمصنعية.

ولفت إلى أن قرار طرح عيار 14 لم يتخذ بعد، بهدف استقراء السوق أولا ومتابعة ردود الفعل قبل طرحه.

وفيما يتعلق بالبيع، أكد أن سعر عيار 14 يعامل نفس معاملة عيارات الذهب مثل عيار 21 بالمحال التجارية.

وتابع أن الفترة الماضي كان هناك إقبال على شراء سبائك الذهب والجنيهات، مؤكدا أن الاستثمار في الذهب يعتبر ملاذ آمن للمواطنين ويحافظ على مدخرات المواطنين.

وعن حقيقة وجود مشكلة سيولة عند التجار، قال إنها مشكلة لحظية وتختلف مع تاجر إلى آخر في شراء الذهب من المواطنين.

