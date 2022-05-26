التموين: لن يتم حذف مواطن من بطاقة تموين لعدم تسجيل رقم المحمول

• التحديث يستهدف تسهيل حصول المواطنين على خدمات بطاقات الدعم

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن مطالبة الوزارة لأصحاب بطاقات الدعم بتسجيل رقم محمول مسجل باسم رب الأسرة تستهدف تحديث بيانات المواطنين وتسهل حصولهم على خدمات بطاقات الدعم، ولن يتم حذف أي مواطن لعدم تسجيل الرقم.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن خدمات بطاقات التموين مرتبطة بتسجيل رقم التليفون المحمول، وبالتالي فالوزارة تحرص على تسهيل تقديم المواطنين لطلباتهم الخاص بمنظومة الدعم، مثل استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد.

وأكد أن الرسالة التحذيرية التي تم إرسالها للمواطنين ببون صرف الخبز، لمطالبته بتسجيل رقم المحمول، استهدفت نوعين من المواطنين، الأول ليس لديه رقم محمول مسجل على قاعدة البيانات، أما النوع الآخر لديه بالفعل رقم محمول مسجل على قاعدة البيانات، ولكن بالتحقق ثبت أنه ليس باسمه، وهؤلاء مطلوب منهم القيام بتسجيل الرقم بأسماءهم لدى شركات المحمول، بينما من لم تظهر له رسالة ببون صرف الخبز، فهو غير مطالب وبذلك لأن رقمه مسجل بالفعل.

وأوضح أن الوزارة أتاحت تسجيل رقم المحمول من خلال مكاتب التموين في البداية ثم أتاحت خدمة التسجيل على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، منوها بأنه مطلوب من المواطن لإتمام عملية التسجيل رقم البطاقة التموينية ورقم تليفون محمول مسجل باسمه فقط عند التسجيل إلكترونيا، وصورة بطاقة التموين، وصورة بطاقة الرقم القومي، ورقم محمول مسجل باسمه، في حالة طلب التسجيل من خلال مكتب التموين التابع له، على أن تقدم الخدمة مجانا لجميع المواطنين.