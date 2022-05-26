الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بدعم إفريقيا وبناء الصمود في مواجهة التحديات

جدد الاتحاد الأوروبي، التزامه بتكريس جهوده للتخفيف من عواقب انعدام الأمن الغذائي على إفريقيا على جميع المستويات من خلال الإجراءات الإنسانية، والمساهمة في تعزيز الإنتاج والقدرة على الصمود وتعزيز تجارة الأغذية والالتزام بالتعددية الفعالة.

جاء ذلك في بيان بمناسبة تهنئة وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المعتمدين لدى الاتحاد الأفريقي لمفوضية الاتحاد الأفريقي بمناسبة "يوم إفريقيا".

وذكر بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن شهر مايو يحظى بخصوصية لأفريقيا وأوروبا، حيث يحتفل الاتحادان بالتعاون والسلام والوحدة.

وأشار البيان إلى اعتراف الجانب الأوروبي بالتقدم الاقتصادي والسياسي الذي تم إحرازه في القارة الأفريقية منذ التوقيع على ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963، فيما تعكس أجندة 2063 رؤية القادة الأفارقة للمستقبل، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد الأفريقي في تطلعاته.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن التزامه القوي بشراكة متجددة مع الاتحاد الأفريقي، كما تم التعبير عنه في فبراير 2022 في القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حيث تهدف الرؤية المشتركة إلى بناء مستقبل مشترك، كأقرب الشركاء والجيران، على أساس من التضامن والأمن والتنمية الاقتصادية المستدامة.