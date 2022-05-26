الإحصاء: ارتفاع معدل وفيات الإناث في الموجة الثالثة لكورونا

لوحظ أن نسبة إصابة الذكور في الموجة الأولى من كورونا 52.6% أعلى من نسبة إصابة الإناث التي بلغت 47.4%، وتساوت نسبة الإصابة في الموجة الثانية لكلا من الذكور والإناث، حيث بلغت 50%، إلا أن الموجة الثالثة قد شهدت اختلافا كبيرا في نسبة الإصابات، حيث انخفضت نسبة إصابة الذكور لتصل إلى 47.3%، في حين أن نسبة إصابة الإناث ارتفعت إلى 52.7%، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، في بيان صحفي وذلك بمناسبة اليوم العالمى "من أجل تنمية صحة المرأة".



وقال: "كانت الوفيات بين الذكور أعلى منها بين الإناث خلال الموجتين الأولى والثانية فقد بلغت نسبة وفيات الذكور خلال الموجة الأولى 55.1% والتي انخفضت قليلاً لتصبح 52.9% خلال الموجة الثانية، بينما كانت وفيات الإناث 44.9% خلال الموجة الأولى والتي ارتفعت خلال الموجة الثانية لتصل إلى 47.1%.



إلا أن الموجة الثالثة شهدت ارتفاع وفيات الإناث مقابل الذكور والتي بلغت 53.2% للإناث مقابل 46.8% للذكور، مما يعكس وجود أثر للنوع على عدد الفئات.



وبلغ معدل وفيات الإناث 6.2 حالة لكل ألف من الإناث عام 2020، وأشار إلى وفاة لكل ألف من الإناث بعد ثبات معدل العامين السابقين.



بلغت وفيات الإناث 1.5% نسبة الانخفاض فى وفيات الإناث بالأورام بين عامي (2017 ـ 2020).



وتباينت نسب وفيات الإناث طبقاً للأمراض على النحو التالى:



أمراض الجهاز الدورى:



ارتفعت نسبة وفيات الإناث بهذا السبب من 50.6% عام 2017 إلى 54.2% من إجمالي وفيات الإناث عام 2020.



بينما انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9% عام 2017 إلى 5.3% من إجمالي وفيات الإناث عام 2020.



ترجع نسبة الانخفاض نتيجة المبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة.



أمراض الأورام:



انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4% عام 2017 إلى 4.9% عام 2020.



وترجع نسبة الانخفاض نتيجة المبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة.



الحمل والولادة والنفاس:



تلاحظ ثبات نسبة وفيات الإناث بهذا السبب 0.1% وهى أقل نسبة بين أسباب الوفاة خلال الأعوام السابقة.



معدل وفيات الأمهات



معدل وفيات الأمهات 49 سيدة لكل مائة ألف مولود حي عام 2020.