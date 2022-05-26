قال السفير صلاح حليمة رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن هناك العديد من القضايا والتحديات التي تواجه القارة، يُعد أبرزها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والنازحين واللاجئين والاتجار في البشر والأمن والاستقرار في بعض الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، أن جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على القارة السمراء وضرورة دعم الدول الأفريقية باعتبارها الأكثر تضررا، فضلا عن قضية تغير المناخ التي أثرت بالسلب على الدول الأفريقية، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها فيما يتعلق بأزمة الغذاء والطاقة والغاز.

ولفت إلى أن تلك القضايا والتحديات تواجه القارة الأفريقية وتسعى لحلها، مؤكدا أن جميع الدول الأفريقية تلمس دور مصر الكبير والمحوري في مواجهة ومعالجة تلك التحديات.