 رئيس مقاطعة عين السبع بالمغرب يستقبل الخطيب فور وصوله ملعب الاتحاد البيضاوي - بوابة الشروق
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رئيس مقاطعة عين السبع بالمغرب يستقبل الخطيب فور وصوله ملعب الاتحاد البيضاوي

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 9:50 م | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 9:50 م

استقبل يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع بالمغرب،  الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالمغرب، فور وصوله ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي الذي يشهد تدريبات الفريق. 

وحرص لحسينية على الترحيب ببعثة الأهلي والكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا اعتزازه بخوض الأهلي تدريباته على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي. 

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.


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