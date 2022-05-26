تعرف على قرعة أمم إفريقيا لليد مصر 2022

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أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 25 لرجال كرة اليد عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

فيما جاءت باقي المجموعات كالتالي:

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا - كينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

وشارك في سحب مراسم القرعة نجوم المنتخب المصري أحمد الأحمر - إبراهيم المصري - يحيى الدرع - كريم هنداوي - أحمد عادل".

وَتستضيف القاهرة خلال الفترة من 9 وحتى 19 يوليو المقبل على ملاعب مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وصالة أكتوبر الدولية.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها مطلع العام المقبل بدولتي السويد وبولندا.

وحضر مراسم القرعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور منصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، والدكتور مدحت البلتاجي النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي، ومحمد الألفي مدير البطولة، وعبد الشفيع الجويفي وزير الرياضة بدولة ليبيا، وعبد المطلب الثابت المندوب الدائم لليبيا لدي جامعة الدول العربية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد أعلنت موافقة الاتحاد الإفريقي على إسناد تنظيم بطولتي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد نسختي 2022 و2024 لمصر بعد سحب تنظيمهما من الجزائر والمغرب.

ويحمل المنتخب المصري لقب النسخة الماضية من الأمم الإفريقية التي أقيمت في تونس عام 2020، بعد الفوز على نظيره التونسي بنتيجة (27–23).

الجدير بالذكر، أن تونس هي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب فيما تأتي مصر والجزائر في المركز الثاني برصيد 7 ألقاب لكل منتخب.