 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ527 مليون حالة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ527 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 9:57 ص | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 9:57 ص

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 527 مليونا و393 ألفا و775 إصابة.

وأفادت الجامعة -في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و283 ألفا و226 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 83.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.8 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ666 ألفا و261 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و525 وفاة.


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