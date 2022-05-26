التنظيم والإدارة: تدريب أكثر من 75 ألف موظف للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، أن الحكومة كلفت الجهاز بتنفيذ خطة تدريبية متكاملة لرفع قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الجهاز انتهى من تدريب أكثر من 75 ألف موظف حتى الآن بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية المتخصصة.

جاء ذلك، أمس الخميس، خلال مشاركته في فعاليات جلسة "آثر التطوير المؤسسي على النهوض بالمنظومة الشبابية والرياضية"، والتي عقدت في إطار منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب 2022 والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء علاء مختار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرًا بالاستثمار في تنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري عام 2014، على أن تكون خطة استراتيجية تشمل مناحي العملية الإدارية؛ لتهيئة مناخ وبيئة حاضنة للإجراءات التي تتخذها لرفع كفاءة الجهاز الإداري والخدمات المقدمة منه.

واستعرض رئيس الجهاز، جهود الحكومة المصرية في مأسسة عملية الإصلاح الإداري وضمان استدامته، والخطوات التنفيذية للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، مشيرا إلى المبادئ التي وضعتها الحكومة لتنفيذ عملية الإصلاح، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة والخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، إِذْ أن المواطن هو المقصد والهدف من عمليات الإصلاح.

وفي رده على سؤال بشأن كيف يمكن للحكومات مواجهة مقاومة التغييرات التي قد تحدث من بعض الموظفين، أوضح الشيخ، أن الإنسان بطبعه عدو ما يجهل، لذا لابد من توعية مجتمع الموظفين بالخطط والإجراءات الإصلاحية، ومردودها على تحسين وتطوير بيئة العمل، ليكونوا شركاء في تنفيذ الخطة الموضوعة والتي ينبغي أن تتم بشكل دقيق، إلى جانب اعتماد قانون باريتو وقاعدة 80/20.