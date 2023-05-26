• كمال زايد: راض عن الأداء وسير الجلسات خلال الأسبوعين الماضيين.. ولابد من وجود أسبوع بين الجلسات لدراسة ورفع المخرجات لرئيس الجمهورية

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، غدا السبت، اجتماعًا؛ لمناقشة نتائج أعمال جلسات اللجان النقاشية التي انعقدت على مدار الأسبوعين الماضيين.



وناقش الحوار الوطني على مدار أسبوعين متتاليين مختلف القضايا عبر 3 محاور: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، التي تهم المواطن المصري.



وقال المهندس كمال زايد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس يعقد أول اجتماعاته منذ بدء الحوار فعليًا علي أرض الواقع قبل أسبوعين.



وفي تصريحات لـ"الشروق"، أكد عضو مجلس الأمناء والقيادي في حزب الكرامة أحد أحزاب الحركة المدنية، أن هذا الاجتماع لدراسة المخرجات التي أنتجتها الجلسات الأسبوعين الماضيين.



وأضاف "زايد" أنه كأن ولابد من أسبوع بعد أسبوعين انعقاد لكي يتمكن أعضاء مجلس الأمناء من دراسة المشهد، وتقييم المخرجات لكي يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.



وحول تقييمه لمخرجات جلسات اللجان النقاشية خلال الأسبوعين الماضين، قال القيادي في حزب الكرامة: "كمعارض حتى الآن راض عن مسار الجلسات"، مؤكدا سير الجلسات النقاشية للحوار الوطني حتى الآن جيدة.



وأشار زايد إلى أنه من يريد إيجاد حلول للأزمات الحالية في البلاد، يجب أن يكون متابع ومشاهد جيد للجلسات للاستماع للمشكلات والحلول.



وكان المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، قد أكد أمس، أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقررى العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدأ الأحد 4 يونيو المقبل.



وأوضح المنسق العام أن الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكى تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها فى نفس أسابيع جلسات اللجان.



وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطنى للأسبوع الثالث، قائلا إن المحور السياسى يناقش، الأحد 4 يونيو المقبل؛ تعزيز العمل الأهلى عبر جلستين، ويخصص جلسة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، وجلسة أخرى حول «عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين».



ويناقش المحور الاقتصادى الثلاثاء 6 يونيو المقبل، خلال جلستين؛ أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وجلستين أخريين لمناقشة «الزراعة والأمن الغذائى» كما يعقد المحور المجتمعى 4 جلسات، فى لجنتى الصحة الشباب والخميس 8 يونيو المقبل.



وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون فى مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.



وكان المنسق العام للحوار الوطنى، قد أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، بتسليم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، للحوار الوطنى لمناقشته فى جلسات الحوار قبل إرساله لمجلس النواب.



وقال رشوان إنه سيتم مناقشة مشروع القانون فى جلسة يتم تحديدها لاحقا ضمن جلسات الحوار الوطنى، موضحا أن المشروع يتضمن كل أشكال ومراحل التعليم، قبل الجامعى والفنى والجامعى لافتا إلى أن الحوار ليس مؤسسة تشريع ولكنه سيتم مناقشته لإبداء الرأى والملاحظات.