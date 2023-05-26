المستشار الألماني: لا سلام بارد في أوكرانيا على طول الجبهة الحالية

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، روسيا من تجميد الحرب ضد أوكرانيا على طول الأراضي التي احتلتها حتى الآن.

وقال شولتس في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "يجب على روسيا أن تفهم أنه لا يمكن أن يكون الأمر يتمحور حول إبرام نوع من السلام البارد، على سبيل المثال، عن طريق تحويل خط الجبهة الحالي إلى "حدود" جديدة بين روسيا وأوكرانيا. لن يؤدي ذلك إلا إلى إضفاء شرعية على سرقة بوتين.. الأمر يتعلق أكثر بسلام عادل، والشرط المسبق لذلك هو انسحاب قوات روسية".

وترك المستشار السؤال حول ما إذا كان هذا ينطبق أيضا على شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا منذ عام 2014، مفتوحا، حيث أكد فقط خلال الرد على هذا السؤال قائلا: "انسحاب قوات. ليس من شأننا أن نصوغ بدلا من أوكرانيا الاتفاقات التي تريد إبرامها". واستخدم شولتس العبارة الأكثر غموضا "انسحاب قوات" بدلا من "انسحاب القوات"، والتي قد تعني: كل القوات.

كما راوغ شولتس في الرد على سؤال حول ما إذا كان ينبغي الإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: "أنا لا أقدر كثيرا مثل هذه الأسئلة التخمينية. في النهاية يجب أن يكون هناك اتفاق بين الحكومتين في موسكو وكييف".

ومن ناحية أخرى، ذكر شولتس أنه مر بعض الوقت منذ آخر مكالمة هاتفية له مع الرئيس الروسي، وقال: "لكنني أنوي التحدث إلى بوتين مرة أخرى في الوقت المناسب".