الرئيس التنفيذي لـ«Africa50»: مصر من أكبر المساهمين بـ«إفريقيا 50» للاستثمار

قالت تسيبيدي مومونج، الرئيس التنفيذي لـAfrica 50، إن إفريقيا 50، بمثابة منصة للاستثمار في البنية التحتية الخضراء وتضم 31 دولة.

وأوضحت "مومونج" في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن مصر من كبرى المساهمين في هذا التحالف، بالإضافة لبنك التنمية الإفريقي وكذلك الاتحاد الإفريقي وعدد من الشركاء الدوليين.

وأضافت أن اللقاءات السنوية للمنصة تجتمع من أجل تمويل المناخ، ويجلب التحالف كل الجهود المشتركة من الدول الأعضاء والشركاء من أجل نظام بيئي.

وذكرت أن "إفريقيا 50"، تبحث عن تعزيز التنمية للمشروعات وتنمية البنية التحتية الخضراء في القارة السمراء، وأنها تعمل مع الدول الإفريقية للحصول على محصلة صفرية في الانبعاثات الكربونية.

وأشارت إلى أن الانتقال إلى المحصلة الصفرية يمكن للدول الإفريقية الوصول إليه، من خلال التركيز على ثلاثة جوانب من دورة عمل المشروعات، أولها العمل مع الحكومة لتحقيق الإطار القانوني، وكذلك تنمية المشروعات مع رعاة للمشروعات للحصول على التمويل من البنوك.

وأكدت تسيبيدي مومونج، أن ما يفعله الشركاء في "إفريقيا 50" هو الحصول على التمويل من البنوك لتلك المشروعات.

ويأتي ذلك من خلال ربط شبكة كهرباء بنبان في مصر مع عدد من الدول الأخرى، على سبيل المثال، وبالتالي يمكن أن تحقق كل دولة من خلال الرعاة من القطاع الخاص والحكومي ضمان توفير التمويل اللازم للبنية التحتية الخضراء وإتاحة كل الفرص.