وزير الخارجية الإيطالي: ندعم أي مبادرة سلام طالما لا تعني هزيمة أوكرانيا

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الجمعة، إن "التهديد باستخدام الأسلحة النووية جزء من خطاب الدعاية للكرملين لتخويف الخصم ومحاولة ترهيب أوكرانيا"، في إشارة إلى إعلان موسكو نقل أسلحة تكتيكية إلى بيلاروسيا.

وذكرت وكالة أنباء إيطاليا "آكي"، أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قال في تصريح لنشرة الاخبار الصباحية للقناة الأولى العامة أن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين لن يمتلك أبدا الشجاعة لاستخدام الأسلحة النووية، لأنها "ستطال المواطنين الروس وجيشه في أوكرانيا".

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أهمية دعم مبادرة البابا فرنسيس للسلام، وقال "ينبغي دعم جميع مبادرات السلام"، مستشهدا على سبيل المثال بالمبادرة التي تروج لها جنوب إفريقيا، معلنا أنه سيتواصل مع وزيرة الخارجية ناليدي باندور في الساعات القليلة المقبلة.

وجدد اياني: "نحن نؤيد جميع مبادرات السلام طالما أن السلام لا يعني هزيمة لأوكرانيا، ولكن بصيغة تتوافق مع القانون الدولي، أي مع استقلال وحرية بلد تعرض للغزو".