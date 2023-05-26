المعارض الروسي نافالني يواجه محاكمة جديدة الأسبوع المقبل بتهمة التطرف

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يواجه المعارض الروسي السجين، اليكسي نافالني، محاكمة جديدة بتهمة التطرف، اعتبارا من الأربعاء المقبل، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة نقلا عن محكمة مدينة موسكو، إن جلسة استماع أولية في القضية الجديدة ستبدأ بعد فترة قصيرة من ظهر الأربعاء. ولن تكون المحاكمة متاحة لحضور العامة .

وقال نافالني إن حكما في القضية قد يضيف 30 عاما إلى عقوبته.

ويواجه سبع تهم، بما في ذلك، تأسيس وتمويل والمشاركة في منظمة متطرفة، والتحريض على التطرف، والتهوين من النازية.

كانت محكمة مدينة موسكو قد قضت قبل عامين، بأن مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها نافالني، منظمة متطرفة.

كانت المؤسسة قد نشرت أدلة بتورط سياسيين بارزين بالفساد، طالت الرئيس فلاديمير بوتين.

ويقبع نافالني، المعارض الروسي الشهير عالميا، خلف قضبان السجن منذ أكثر من عامين. وكان قد تعرض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك عندما سافر إلى سيبيريا في صيف عام 2020، وعولج بعد ذلك في أحد مستشفيات برلين.

ويتهم المعارض، جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي "إف إس بي"، بالتورط في محاولة اغتياله. ويرفض الكرملين هذا الاتهام.

وأُلقي القبض على نافالني بمجرد وصوله إلى روسيا في يناير عام 2021، مبدئيا بتهمة خرق شروط حكم سابق بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

وتلقى حكما بالسجن لمدة تسع سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الاحتيال، العام الماضي.

وتعتبر منظمة العفو الدولية نافالني من سجناء الرأي، وقضت محكمة العدل الأوروبية بأن إدانته جائرة.