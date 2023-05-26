أوكرانيا: الجيش الروسي يهاجم دنيبروبتروفسك بالطائرات المسيرة والصواريخ‎‎

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك اليوم الجمعة أن القوات الروسية هاجمت الإقليم بالطائرات المسيرة والصواريخ وقد تم الإبلاغ عن حالات تدمير عدة.



وذكر ليساك -في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية- "ليلة الأمس كانت صعبة للغاية؛ حيث هاجم الروس المنطقة بشكل مكثف بالصواريخ والطائرات بدون طيار واستهدف مدينة دنيبرو. اندلع حريق في منزل خاص، لكنه تم إخماده بالفعل. تضرر منزلين وسيارة. كما تضررت مؤسستان خاصتان. وسيطر رجال الإطفاء على الحريق".



وأضاف المسئول الأوكراني أن محطة وقود تضررت جراء الهجوم وأصيب موظفها بينما يتم تقديم المساعدة الطبية له حاليا، كما لحقت أضرار جسيمة بإحدى شركات النقل.