عمرو أديب عن فرض رسوم جديدة: أغلب الحاجات اللي زادت الناس متعرفهاش

وقال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، إنّ ردود الأفعال التي أثيرت على هذا الأمر لا تتعلق بالسلع التي تقرر زيادة سعرها، بقدر ما يتعلق بمبدأ رفض الزيادة أيا كان نوعها.وأضاف: «فيه أشياء كتيرة الناس أصلا مش عارفة هي إيه .. فيه أجهزة كده الناس مش عارفة هي بتعمل إيه.. لكن مش دي القضية.. القضية في الزيادة نفسها».ودعا أعضاء مجلس النواب، لتقليل زيادة الرسوم خلال المناقشات التي سيتم إجراؤها مع محمد معيط وزير المالية، لافتا إلى أن هناك مصادر أخرى يمكن من خلالها تدبير موارد.وأشار إلى أنّ المهم في هذا الأمر أن يشعر المواطن بأن بمقدوره تلبية ما يريده سواء في الخروج للمتنزهات أو السينما، معقبا: «إنت كده بتخير الناس إنهم ياخدوا الفلوس يعملوا بيها حاجات مش كويسة».وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.إطلع على مزيد من التفاصيل من هنا: