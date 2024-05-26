وفد فلسطيني يتوجه للقاهرة خلال أيام لبحث ملفات متعلقة بتبعات الحرب الإسرائيلية على غزة

ذكر مصدر رسمي فلسطيني اليوم الأحد أن وفدا وزاريا فلسطينيا سيتوجه إلى القاهرة خلال الأيام القادمة لبحث سلسلة من الملفات المشتركة المتعلقة بتبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المصدر لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن المباحثات سوف تتناول قضية الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأشار المصدر إلى أن الوفد سيضم عدة وزراء، وسيلتقون مع نظرائهم من الجانب المصري لبحث ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك.

كان مصدر فلسطيني رفيع المستوى قد ذكر أمس السبت أن نقاشا دقيقا ومفصلا تجريه الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل حول معابر قطاع غزة، موضحا أن النقاش يدور حول إدارة فلسطينية رسمية للمعابر مع إمكانية وجود طرف ثالث بتوافق مصري فلسطيني.

وأبلغ المصدر وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن الحديث يدور في الأساس حول معبري كرم أبو سالم ورفح في جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى معابر أخرى في شمال القطاع، وذلك بهدف تسهيل دخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع وحركة الأفراد منه وإليه.

وأضاف أن النقاش يجري بشكل دقيق ومفصل حول إعادة تفعيل اتفاقية المعابر الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005، والتي تتضمن تفاصيل متعلقة بعمل معابر غزة.