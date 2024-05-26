دعت 70 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، كافة الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية المختصة إلى إعلان المجاعة رسميًّا في قطاع غزة في ظل سرعة الانتشار الحالي للمجاعة ومعدلات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافيًّا وبين جميع الفئات، خاصة بين الأطفال.

ووفقا لما نقلته وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، اليوم، فقد أبرزت المنظمات الموقعة على البيان، ومن بينها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن مستويات انعدام الأمن الغذائي تتفاقم بشكل مضطرد في جميع أنحاء القطاع نتيجة إصرار إسرائيل على ارتكاب جريمة التجويع واستخدامه كسلاح حرب، في إطار جريمتها الأشمل في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولكن، ماذا يعني إعلان المجاعة داخل قطاع غزة؟

وفقا لتعريف الأمم المتحدة فالمجاعة هي مصطلح تقني، يشير إلى مواجهة السكان سوء التغذية على نطاق واسع وحدوث وفيات مرتبطة بالجوع بسبب عدم الوصول إلى الغذاء.

ويمكن تعريف المجاعة بأنها حالة شديدة من فقدان الأمن الغذائي في بلد أو منطقة ما، بحيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الوفيات بشكل أكثر من المعتاد نتيجة نقص في المواد الغذائية، أو تعذر الحصول على ما يكفي منها بسبب جفاف أو أمراض أو حروب أو نزاعات، وفق ما نقلته شبكة "الجزيرة".

شروط عندما تجتمع تكون مجاعة

وبالرغم من أنه ليس هناك تعريف محدد ومتفق عليه للمجاعة، ولكن خبراء الأمم المتحدة يضعون عددا من الشروط التي يجب توفرها في منطقة ما قبل الإعلان عن وجود حالة مجاعة فيها، وأهم هذه الشروط:

• 20 % على الأقل من السكان في تلك المنطقة يواجهون مستويات شديدة من الجوع،

• 30 % من الأطفال في نفس المكان يعانون من الهزال أو النحافة الشديدة بالنسبة لأطوالهم.

• تضاعف معدل الوفيات مقارنة بالمتوسط. هذا المعدل بالنسبة للبالغين هو حالة وفاة واحدة لكل 10,000 يوميا، وبالنسبة للأطفال، حالتا وفاة لكل 10,000 يوميا.

تصنيف الأمن الغذائي العالمي

وضعت الأمم المتحدة إطارا متكاملا لتصنيف الأمن الغذائي يتضمن 5 مراحل ممكنة بالنسبة للوضع الغذائي لأي بلد أو منطقة تعاني من مشاكل، حيث تبدأ تلك المراحل بتوفر الأمن الغذائي، وتنتهي بالمرحلة الأخيرة وهي وجود مجاعة، وهي المرحلة التي تصل فيها الأمور حد اعتبارها "كارثة إنسانية".

ويقول خبير الأمن الغذائي في منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، أرمينيو ساكا إنه في العام 2007 بات مصطلح "المجاعة" يستخدم في إطار نظام عالمي للتصنيف "آي بي سي" صاغته عدة هيئات إنسانية، وهو تصنيف علمي يساعد في تفادي استخدام مصطلح المجاعة "لأغراض سياسية".

ماذا يعني إعلان المجاعة؟

وفقا لما قاله كبير الاقتصاديين ببرنامج الأغذية العالمي فإن المجاعة هي اعتراف بالفشل الجماعي.

وتابع، وفق ما نقلته الأمم المتحدة، إن وقت حدوث المجاعة ليس هو الوقت الذي يستدعي البدء في العمل.

وأضاف: "يجب أن نتحرك قبل حدوث المجاعة، حتى لا يتضور الناس جوعا، ولا يصاب الأطفال بالهزال، ولا يموت الناس لأسباب تتعلق بالجوع".