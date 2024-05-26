باشرت النيابة الكلية بمحكمة بورسعيد الابتدائية تحقيقاتها مع (كريم. س)، المعروف بسفاح التجمع والمتهم بقتل ثلاث سيدات، والتخلص من جثثهن على طريق الصحراوي بين القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد.

وأجرت النيابة الكلية تحقيقات موسعة مع المتهم للكشف عن نشاطه الإجرامي، وذلك وسط تشديدات أمنية في مجمع محاكم بورسعيد.

تعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف جثة سيدة تبلغ من العمر 26 عامًا، ملقاة على جانب طريق محور 30 يونيو، في حي الجنوب بمحافظة بورسعيد، وتبين أنها تسكن في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.

وكشفت أجهزة الأمن غموض الحادث بعد جمع المعلومات ورصدت فرق البحث الجنائي تتبع كاميرات المراقبة، حيث تبين أن كريم س، البالغ من العمر 37 عامًا، هو منفذ الجريمة.

واعترف كريم، المعروف بسفاح التجمع، أمام النيابة الكلية ببورسعيد بارتكابه الجريمة، وأكد تعاطيه المخدرات واستدراج ضحاياه عبر الإنترنت والملاهي الليلية والكافيهات، وتصويره فيديوهات للضحايا أثناء ممارسة أفعاله الشاذة وتعذيبهم حتى الموت، ومن ثم التخلص من جثثهم في صحراء الطريق الصحراوي.

وجددت النيابة العامة، حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.