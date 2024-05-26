إصابة طالبة بحالة إغماء داخل لجنة امتحانات الدبلومات الفنية في الشرقية

أصيبت طالبة بحالة إغماء، اليوم الأحد، أثناء تأدية امتحانات الدبلومات الفنية في مدرسة الثورة بقرية القطاوية في مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول طالبة بالصف الثالث بمرحلة الدبلومات الفنية، مصابة بحالة إغماء.

تبين حدوث إصابة الطالبة إثر تعرضها لحالة إغماء أثناء تأدية امتحانات الدبلومات الفنية داخل لجنة امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الثورة بقرية القطاوية بمركز أبو حماد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي انطلقت السبت 25 مايو 2024 وتستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024 بجميع النوعيات "تجاري - صناعي - زراعي - التعليم والتدريب المزدوج" بمحافظة الشرقية، 60 ألفا و393 طالبا وطالبة مقسمين إلى 26 ألفا و719 طالبا وطالبة بالثانوي الفني الصناعي يؤدون الامتحان داخل 86 لجنة، و4326 طالبا وطالبة بالثانوي الزراعي يؤدون الامتحان داخل 19 لجنة، و27 ألفا و682 طالبا وطالبة بالثانوي التجاري يؤدون الامتحان داخل 97 لجنة، و1666 طالبا وطالبة بالتعليم والتدريب المزدوج يؤدون الامتحان داخل 6 لجان، بإجمالي 208 لجان على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



