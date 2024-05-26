مسئول إسرائيلي سابق: لا فرصة لتحقيق نصر كامل على حماس

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الأحد، أنه «لا توجد فرصة لتحقيق نصر كامل وتدمير شامل لجميع مقاتلي حركة حماس».

ونقلت إذاعة «ريشت بيت»، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن أولمرت، أنه في حال أرادت إسرائيل إعادة المحتجزين بسلام، فيجب على بلاده الآن وقف القتال في قطاع غزة.

ويشار إلى أنه في الرابع من الشهر الجاري، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، الملايين من الإسرائيليين إلى النزول إلى الشوارع، لمنع حكومة بنيامين نتنياهو، من تدمير إسرائيل «قبل فوات الأوان»، على حد تعبيره.

ويرى أولمرت أن «حماس أصبحت بالكاد تمتلك صواريخ أو منصات إطلاق لشن الضربات، وأنها لم تعد قادرة على تشغيل ما تبقى من تلك الترسانة، إلى جانب مقتل عدد كبير من مقاتلي وقادة حماس».

لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن «القادة الذين لا يزالون على قيد الحياة، وعلى رأسهم يحيى السنوار، ومحمد الضيف، سيكلفان إسرائيل ثمنا باهظا للوصول إليهما».

وأضاف أولمرت أن «الهدف الذي لم يحُقق حتى الآن هو تحرير الرهائن، لأنه هدف لم يكن في محور اهتمام نتنياهو، منذ البداية»، وهو ما أجهض، حسبما يقول، محاولات وساطة كثيرة لإبرام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن كافة.

وأعلن مسئول إسرائيلي، السبت، أن لدى الحكومة «نية» لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة.

وقال المسئول لوكالة «فرانس برس»، مشترطا عدم الكشف عن اسمه: «هناك نية لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع، وهناك اتفاق»، بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.