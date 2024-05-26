زيلينسكي يناشد بايدن وشي الانضمام إلى قمة سلام في سويسرا

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج المشاركة في قمة سلام مقرر عقدها في سويسرا في يونيو المقبل.

وقال زيلينسكي، وهو يقف أمام دار للطباعة دمرها هجوم صاروخي روسي في مدينة خاركيف الواقعة شمال شرقي أوكرانيا: "لا نريد أن يحترق ميثاق الأمم المتحدة مثل هذه الكتب، وآمل أنكما لا تريدان ذلك أيضا".

وأضاف زيلينسكي: "الجهود التي تبذلها الأغلبية الدولية، هي أفضل ضمان للوفاء بجميع الالتزامات." وتابع زيلينسكي، مخاطبا بايدن وشي بشكل مباشر، باللغة الإنجليزية في مقطع فيديو، على منصة التواصل الاجتماعي تليجرام: "من فضلكم، ادعموا قمة السلام بقيادتكم الشخصية ومشاركتكم".

وكانت سويسرا قد دعت حوالي 160 دولة، لحضور قمة سلام، تعقد يومي 15 و16 يونيو المقبل لبحث السبل الممكنة لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا. ولم تتلق روسيا، التي تخوض حربا ضد أوكرانيا، منذ أكثر من عامين، دعوة لحضور القمة.

وقال زيلينسكي إن موسكو تقوم بالتحضير حاليا لشن هجوم آخر في شمالي أوكرانيا بعد هجوم وقع مؤخرا بالقرب من مدينة خاركيف الواقعة شمال شرقي أوكرانيا.

وأشار زيلينسكي إلى أن الاستعدادات للهجوم والقصف "الإرهابي" المستمر للمدن في أوكرانيا يثبت أن روسيا - على عكس خطابها - ليست مستعدة لمفاوضات تهدف إلى سلام حقيقي. وقال إن الكرملين يسعى، في أفضل الأحوال، إلى وقف لإطلاق النار يجرى بعد ذلك انتهاكه بإطلاق صواريخ روسية من جديد.