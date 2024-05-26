 والدة مصطفى شوبير: وجوده مع الشناوي شرف.. وعزومة «حمام ومحشي» للاعبي الأهلي - بوابة الشروق
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والدة مصطفى شوبير: وجوده مع الشناوي شرف.. وعزومة «حمام ومحشي» للاعبي الأهلي

محمد ثابت
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 2:43 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 2:43 ص

أكدت مها سلامة والدة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفرحة بالنسبة لها مختلفة بتواجد نجلها في أرضية الملعب.

أضافت مها سلامة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "+90" على قناة النهار: "مصطفى شوبير من صغره وهو في الأهلي، ويشتغل على نفسه بشكل كبير، وهو بتوفيق الله وتوجيهات والده".

تابعت والدة حارس مرمى الأهلي: "أنا بدعي وبزغرط بس ولكن توجيهاته كلها من والده، وهو لا يتدخل في قراراته، ومن حسن حظه التواجد مع محمد الشناوي الذي يتعلم منه".

واستطردت: "من الشرف أن يتواجد مصطفى شوبير مع الشناوي وهو يتعلم منه بشكل كبير، والشناوي ابني الثاني وكل المباريات صعبة عليا، وكنت متوترة".

واختتمت مها سلامة: "محمد الشناوي قائد وكل الحراس في الأهلي أولادي، وتحدثت معهم عقب المباراة وهنئتهم، وعجبني أمان الله ماميش حارس الترجي، وليهم عزومة حمام ومحشي عندنا".


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