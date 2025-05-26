مصادر فلسطينية: حماس ملتزمة بوقف أي تطوير لقدراتها العسكرية حال وقف إطلاق النار في غزة

المصادر: حماس وافقت على اتفاق لوقف إطلاق النار.. وويتكوف ينفي ذلك





قالت مصادر مقربة من حركة حماس، اليوم الاثنين، إن الحركة الفلسطينية وافقت على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة اقترحه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف رغم أن تقريرا أشار إلى خلاف ذلك.

وينص الاقتراح على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وإطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين، ودخول ألف شاحنة إغاثة إلى غزة.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمعلومات المقدمة، ستضمن الولايات المتحدة بدء مفاوضات شاملة بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت المصادر أيضا، إن حماس التزمت بوقف "أي تطوير لقدراتها العسكرية"، وتطالب إسرائيل بنزع سلاح الحركة بشكل كامل.

ورغم ذلك ، قال مراسل على اتصال جيد بموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، إن ويتكوف نفى تلك التقارير.

ونقل باراك رافيد عن ويتكوف، قوله، إن "ما رآه من حماس كان مخيبا للآمال وغير مقبول على الإطلاق".

وقال رافيد في تقرير له على بوابة "واللا" الإخبارية الإسرائيلية، إن "ويتكوف دعا حماس إلى الموافقة على الاتفاق المطروح على الطاولة، مضيفا أن إسرائيل وافقت بالفعل على الاتفاق"، حد زعمه.

وكان مسئول إسرائيلي، قد صرح في وقت سابق اليوم الاثنين، بأنه قد تم رفض هذا الاتفاق.

وزعم المسئول، دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية إن: "المقترح الذي تلقته إسرائيل لا يمكن لأي حكومة مسئولة أن تقبله"، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وزعمت قناة لبنانية تابعة لحزب الله، أن إسرائيل وافقت مبدئيا على مسودة اتفاق تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة تقارب 70 يوما، يفرج خلالها عن 10 محتجزين -5 أحياء و5 متوفين- على مرحلتين، في تعديل على ما يُعرف بـ"خطة ويتكوف"، التي كانت تنص على وقف إطلاق نار أقصر مقابل الإفراج عن نحو 10 محتجزين أحياء.

ووفقا لمصادر إسرائيلية، لا يزال ما لا يقل عن 20 محتجزا أحياء في قطاع غزة، مع عدم وضوح مصير 3 آخرين.