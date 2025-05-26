ترامب يهدد بسحب التمويل من جامعة هارفارد: سنحول الأموال لجامعات أخرى

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب مليارات الدولارات من تمويل جامعة "هارفارد" بسبب "موقف قيادتها المعادي للسامية"، وتحويلها للمؤسسات التعليمية الأخرى في البلاد.



وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" : "أفكر في سحب ثلاثة مليارات دولار من منحة جامعة هارفارد المعادية للسامية، وتقديمها إلى مدارس مهنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يا له من استثمار رائع للولايات المتحدة، ونحن في أمسّ الحاجة إليه!".



جاء هذا التصريح بعد أيام من انتقادات ترامب لسياسة هارفارد في قبول الطلاب الأجانب، حيث أشار إلى أن ثلث المقاعد بالجامعة يشغلها أجانب بينما يحرم الطلاب الأمريكيون من فرص التعليم، كما اتهم الجامعة بتشجيع المشاعر المعادية للسامية وطالب بنشر قوائم الطلاب الأجانب لفحص خلفياتهم.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب محاولة فاشلة لوزارة الأمن الداخلي بوقف قبول هارفارد للطلاب الأجانب، حيث علقت المحكمة القرار، مما دفع الجامعة لمقاضاة إدارة ترامب بتهمة انتهاك الإجراءات الإدارية وأحكام الدستور الأمريكي.