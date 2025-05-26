شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين شرق مدينة غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة الشجاعية بحي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وارتكبت قوات الاحتلال صباح اليوم مجزرتين، الأولى عندما استهدفت مدرسة فهمي الجرجاوي، التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة وسط قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 36 مواطنا، والثانية عندما استهدفت منزلا في جباليا البلد شمال القطاع، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.