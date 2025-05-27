ناسا تنشر مشاهد جديدة للمريخ التقطها مسبار كوريوسيتي

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة بانورامية التقطها مسبار "كوريوسيتي" الاستكشافي على سطح المريخ، وذلك عند سفوح جبل "شارب" في فوهة "جيل".

وفي منشور لها عبر منصة "إكس"، شاركت "ناسا" مقطعا مصورا مدته 30 ثانية، يظهر تقدم المسبار "كوريوسيتي" فوق جبل "شارب"، والذي يعتقد بعض العلماء أنه كان في الماضي مجرى نهر جف لاحقا.

وتظهر المشاهد الملتقطة عند سفوح الجبل الذي يرتفع نحو 5 كيلومترات فوق فوهة "جيل"، تلالًا تشكّلت من حفر يُعتقد أنها تعود إلى مليارات السنين.

وعلقت "ناسا" على المشاهد بالقول: "يمكنك أن تتخيل نسيمًا هادئًا ورقيقًا، وربما حتى أمواج بحيرة قديمة، انحسرت منذ زمن، كانت تضرب شاطئًا قديمًا".

ويواصل المسبار "كوريوسيتي" تسلّقه لسفوح جبل "شارب"، حيث هبط منذ عام 2014.

ويعتقد علماء أن هذا الجبل، شأنه شأن باقي أجزاء المريخ، كان قبل مليارات السنين أكثر رطوبة بكثير مما هو عليه اليوم.

ويرجّح العلماء أنه مع جفاف المريخ، قامت الرياح والمياه المتبقية بنحت جبل "شارب" وتشكيله إلى طبقات يمكن لمسبار "كوريوسيتي" رؤيتها اليوم.

كما يشيرون إلى أن الطبيعة المريخية، خلال هذه العملية من الجفاف، حفرت قناة وادي "جيديز" على شكل منحدر.

ويواصل مسبار "كوريوسيتي" استكشاف سطح الكوكب الأحمر، في محاولة للعثور على دلائل جديدة حول إمكانية وجود حياة سابقة عليه.