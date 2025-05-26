 بنجلاديش تؤجل تطبيق إصلاحات ضريبية مدعومة من صندوق النقد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بنجلاديش تؤجل تطبيق إصلاحات ضريبية مدعومة من صندوق النقد

داكا - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 مايو 2025 - 9:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 مايو 2025 - 9:47 ص

أعلنت وزارة المالية في بنجلاديش، اليوم الاثنين، قرار الحكومة إرجاء تطبيق مرسوم لإصلاح النظام الضريبي، وتعهدت بتعزيز قوة المجلس الوطني للإيرادات في أعقاب احتجاجات من جانب مسئولين في الضرائب.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المرسوم الذي تقرر تأجيل تطبيقه يستهدف الفصل بين وضع السياسة الضريبية، وإدارة تحصيل الضرائب.

وقالت وزارة المالية، إن الحكومة تعتزم الانتهاء من مراجعة الإصلاحات بحلول 31 يوليو بعد إجراء المشاورات مع هيئة الضرائب واللجنة الاستشارية للإيرادات وغيرهما من الجهات المعنية.

وتعتزم الحكومة، رفع مستوى المجلس الوطني للإيرادات؛ ليصبح "قسما مستقلا ومتخصصا" تابعا لوزارة المالية.

يذكر أن إصلاح النظام الضريبي، هو أحد التوصيات الأساسية في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 4.7 مليار دولار لبنجلاديش.

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