الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُطلق حملة توعوية بمحافظة الإسكندرية

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حملة توعوية لتعزيز الوعي الرقمي تحت شعار"اعرف حقك وخدماتك واحم جهازك وبياناتك" وذلك في ديوان عام محافظة الإسكندرية، وبحضور العديد من ممثلي الهيئات الحكومية والخبراء، حيث نظَّم الجهاز عدة ندوات لنشر الوعي الرقمي بين المواطنين وتعريفهم بحقوقهم وتمكينهم من الاستخدام الأمثل والآمن للخدمات الرقمية، بالإضافة إلى استعراض مبادرات الجهاز ودوره الفاعل في حوكمة سوق الاتصالات.

كما تناولت فعاليات الحملة الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في تأمين الاتصالات، وتوفير خدمات رقمية آمنة وعالية الجودة في جميع أنحاء الجمهورية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وناقشت توعية المواطنين بأهمية الأمن السيبراني وتزويدهم بالأدوات اللازمة لحماية بياناتهم وأجهزتهم.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة للجهاز في نشر الوعي الرقمي، وتمكين المواطنين من حماية بياناتهم الشخصية وأجهزتهم، وتعريفهم بحقوقهم الرقمية.