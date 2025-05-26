تقرير: تأجيل افتتاح مركز جديد لتوزيع المساعدات في غزة بسبب صعوبات لوجيستية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بتأجيل افتتاح المركز الجديد لتوزيع مواد الإغاثة في قطاع غزة، بسبب "صعوبات لوجيستية".

وكان من المقرر أن تبدأ مؤسسة غزة الإنسانية، في توزيع إمدادات الإغاثة في قطاع غزة اليوم الاثنين في إطار آلية جديدة ينظر إليها مقدمو المساعدات في الوقت الراهن، بما في ذلك الأمم المتحدة، بتشكك شديد.

وكان من المقرر أن يتم افتتاح أول مركز من مراكز التوزيع الأربعة التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، في قطاع غزة خلال اليوم، حسبما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان" في وقت سابق.

ووفقا للتقرير، كان من المقرر أن يتم توزيع المساعدات الغذائية على السكان من خلال تلك المراكز.

كما أشار التقرير إلى أن المؤسسة تخطط أيضا لتشييد المزيد من مراكز التوزيع.

وكانت المؤسسة أعلنت في وقت سابق أن المساعدات ستصل إلى أكثر من مليون فلسطيني بحلول نهاية الأسبوع الجاري - أي ما يقرب من نصف إجمالي عدد السكان البالغ عددهم حوالي 2ر2مليون نسمة.

وذكر موقع يديعوت أحرنوت الإسرائيلي، نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أنه سيتم إعادة تقييم الوضع غدا الثلاثاء واتخاذ قرار بشأن موعد بدء توزيع المساعدات.