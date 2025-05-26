الرئيس الإيراني: لن نموت جوعا إذا فرضوا علينا عقوبات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه إذا اختارت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة العقوبات بدلا من الدبلوماسية فإن شعب بلاده "لن يموت من الجوع" وإن طهران لديها "مئات الخيارات" للتغلب على المشاكل.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية أقيمت بالعاصمة طهران، الاثنين، علّق فيها على المفاوضات النووية الجارية بين بلاده والولايات المتحدة.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية في البلاد هي "العدالة" و"الكفاءة"، مضيفا: "اليوم يتساءل البعض عما إذا كانت أمريكا ستتفق معنا، ولكن إذا حققنا التوافق في بلادنا وسمحنا للأشخاص المؤهلين بالعثور على وظائف على أساس العدالة والكفاءة، فلن نحتاج إلى أحد".

وأضاف أن إيران تمتلك موارد طاقة "هائلة"، قائلا: "لدينا طاقة في إيران ولدينا ذهب، ومع ذلك، لدينا مشكلة وهي أننا لا يمكننا استغلال هذه القدرات على النحو الأمثل. يمكن لنخبنا إجراء تغييرات جذرية إذا أرادت".

وعقدت 5 جولات من المفاوضات بين طهران وواشنطن حتى اليوم، 3 منها في العاصمة العمانية مسقط.

وتسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل جمود طويل في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018، وسط محاولات متكررة لإعادة إحيائه بشروط جديدة من الجانبين.