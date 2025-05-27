ارتفاع مؤشر داكس للأسهم الألمانية إلى أكثر من 24 ألف نقطة

تعافى مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية بشدة في تعاملات اليوم الاثنين بعد خسائره في الأسبوع الماضي نتيجة صدمة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على منتجات دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% بحلول بداية الشهر المقبل، قبل أن يعلن تأجيل تطبيق هذه الرسوم حتى 9 يوليو.

يأتي صعود المؤشر اليوم بعد إعلان ترامب تأجيل تطبيق الرسوم الجديدة.

وقال توماس ألتمان المحلل في شركة كيو.سي لإدارة الأصول "تم تأجيل المواجهة الكبرى.. وهذا كاف لأسوق الأسهم لكي تتنفس الصعداء".

وعاد مؤشر داكس إلى أعلى من 24 ألف نقطة في بداية تعاملات اليوم، وعوض التراجع الذي سجله يوم الجمعة عندما أغلق منخفضا بنحو 100 نقطة عن أعلى مستوى قياسي له عند 24152 نقطة والذي سجله منتصف الأسبوع الماضي.

وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر داكس بنسبة 1.68% إلى 24027.65 نقطة، وارتفع مؤشر إم داكس الأوسع نطاقا للأسهم الألمانية بنسبة 1.66% إلى 30390.02 نقطة.

وظلت أسواق الأسهم البريطانية والأمريكية مغلقة اليوم الاثنين بسبب العطلات الرسمية، مما أدى إلى انخفاض نشاط السوق.