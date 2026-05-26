محافظ الشرقية يصدر حركة تنقلات محدودة بالوحدات المحلية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، القرار رقم 899 لسنة 2026، بشأن إعادة تنظيم وتوزيع العمل بين عدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، في إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشمل القرار، إعادة تكليف عدد من القيادات المحلية لتسيير العمل بعدد من الوحدات القروية، وذلك على النحو التالي:

- محمد عبدالخالق طلبة علي، بالدرجة الأولى التخصصية – التنمية الإدارية، رئيس الوحدة المحلية القروية بالصحافة، وتكليفه بتسيير العمل رئيسًا للوحدة المحلية القروية بنبتيت.

- أنور محمد عبدالله محمد عباس، بالدرجة الأولى التخصصية – الزراعة، رئيس الوحدة المحلية القروية بنبتيت، وتكليفه بتسيير العمل رئيسًا للوحدة المحلية القروية بكفر أبراش.

- السيد رأفت السيد أحمد، بالدرجة الأولى التخصصية – التنمية الإدارية، رئيس الوحدة المحلية القروية بكفر أبراش، وتكليفه بتسيير العمل رئيسًا للوحدة المحلية القروية بالصحافة.

- ياسر رجب يوسف منصور، بالدرجة الأولى التخصصية – الزراعة، قائم بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالمنير بجانب عمله سكرتيرًا للوحدة، وتكليفه بتسيير العمل رئيسًا للوحدة المحلية القروية بالمنير.

وأكد محافظ الشرقية، أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.

وشدد على أن هذه القرارات تأتي في إطار ضبط الأداء الإداري ورفع كفاءة العمل داخل الوحدات المحلية بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.