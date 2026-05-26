الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز ترصد القواقع الناقلة للبلهارسيا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل متخصصة بعنوان “بناء القدرات على أحدث الطرق في مجال ترصد وفحص القواقع ذات الأهمية الطبية”، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث ومنظمة الصحة العالمية.

يأتي تنظيم الورشة ضمن جهود الوزارة لتعزيز برامج مكافحة الأمراض المدارية ودعم الاستراتيجية الوطنية للقضاء على البلهارسيا والحصول على الإشهاد الدولي بخلو مصر من المرض.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة استهدفت رفع كفاءة 40 فردًا من الكوادر العاملة في مجال ترصد ومكافحة القواقع الناقلة للأمراض بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الفريق المركزي. وشملت فعاليات الورشة جلسات علمية وتدريبات عملية مكثفة حول طرق جمع وفحص وتصنيف القواقع، بهدف تحسين جودة نظم الترصد ودعم اتخاذ القرارات العلمية الدقيقة.

وأكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن مكافحة البلهارسيا تعتمد على منظومة متكاملة لا تقتصر على علاج الحالات البشرية فقط، بل تشمل ترصد ومكافحة القواقع الناقلة كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة.

وأشار إلى أهمية الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية وتعزيز الشراكات العلمية مع المؤسسات البحثية مثل معهد تيودور بلهارس ومنظمة الصحة العالمية، للحفاظ على المكتسبات الصحية وتحقيق هدف مصر بخلوها من البلهارسيا، متماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.