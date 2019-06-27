ترامب ينفي اختيار هالي لمنصب نائب الرئيس خلال انتخابات الرئاسة 2020

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، قبول أي اقتراح لاستبدال نيكي هالي بنائب الرئيس مايك بنس في انتخابات الرئاسة2020 .

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنيس" "مايك بنس هو الشخص المناسب 100 بالمئة.. لقد فزنا معا. لدينا تأييد أنجيلي هائل- تأييد من كل مكان. لا يمكن أن تفصل مثل هذا الفريق".

وجاءت تصريحات ترامب ردا على سؤال بشأن تقارير عن ضرورة استبدال هالي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، بمايك.

وأضاف ترامب "أنا أحب نيكي. لقد دعمتني. إنها صديقتي. وهي جزء من حملتي، ولكن مايك كان نائب رئيس رائعا".