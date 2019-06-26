ميركل وزعيمة حزبها تدعوان الشركات المتوسطة إلى تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وزعيمة حزبها المسيحي الديمقراطي، انجريت كرامب-كارنباور، الشركات المتوسطة إلى تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.



وخلال ندوة للدائرة المختصة بشؤون الشركات المتوسطة في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي قالت ميركل مساء اليوم الثلاثاء إن الحكومة تهتم بتوسيع نطاق البنية التحتية للرقمنة.



في الوقت نفسه، ناشدت ميركل الشركات المتوسطة قائلة:" اهتموا بالذكاء الاصطناعي" مشيرة إلى أنه في الغالب ما يكون سجل الطلبيات ممتلئا " لكن الحقبة الجديدة بدأت"، وطالبت بنقل المعرفة الموجودة في هذا المجال في الشركات الكبيرة إلى الشركات المتوسطة أيضا.



وأكدت ميركل على أهمية التدريب المهني في الصناعات الحرفية والشركات المتوسطة وقالت " يمكن للمرء أن يكون إنسانا رائعا ويمكن له أن يحقق النجاح في مهنته حتى وإن لم يحصل على شهادة جامعية".



وتضم الدائرة المختصة بشؤون الشركات المتوسطة في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي 164 عضوا من أصل 246 عضوا هم إجمالي أعضاء البرلمان عن التحالف.



ووجهت كرامب-كارنباور حديثها إلى هؤلاء الأعضاء قائلة:" ليس هناك عطلة صيفية" وأضافت أنه يجب العمل بجد.



وعن قضية الذكاء الاصطناعي، قالت كرامب-كارنباور:" من الجيد تماما عندما يستخدم كل واحد منا الذكاء الطبيعي أيضا" من أجل البحث عن حلول، وتابعت: " لكن الذكاء الاصطناعي هو محرك النمو في المستقبل".



وطالبت الاتحاد الأوروبي برمته أن يعمل على هدف مشترك في هذا المجال وأن يستثمر في البحث والابتكار والمستقبل في خلال السنوات المقبلة.



وفي إشارة إلى النجاحات التي حققها حزب الخضر في استطلاعات الرأي والمرتبطة بقضية حماية المناخ، قالت كرامب-كارنباور إنه إذا نجحت أحزاب أخرى في الانتخابات غير الحزب المسيحي " فسيكون لهذا الأمر علاقة باستمرا خطأنا في عدم إعطاء إجابات".



ورأت كرامب-كارنباور أن حماية المناخ يجب أن ترتبط باقتصاد السوق وأن يتم دفعها من خلال نماذج أعمال ذكية " وهذه هي نوعية سياسة البيئة التي قمنا بها في التحالف المسيحي، وهذه هي نوعية سياسة حماية المناخ التي نعتزم تطبيقها في المستقبل"، ونوهت إلى ان التحالف سيعمل بكل قوته على هذه القضية في الصيف الحالي.