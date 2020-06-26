لندن: على الحوثيين السماح للأمم المتحدة بفحص خزان صافر

قال السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون، اليوم الجمعة، إنه يجب على الحوثيين السماح للأمم المتحدة بفحص خزان صافر في الحديدة.



وحذر السفير البريطاني - حسبما نقلت قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة - من أن ملايين المزارعين اليمنيين والصيادين سيتضررون بشدة إذا حدث تسرب نفطي من "القنبلة الموقوتة" صافر.

كما حذر الحوثيين من عواقب عدم السماح للأمم المتحدة بفحص خزان صافر النفطي في الحديدة.



يذكر أن السفينة "صافر" المهجورة، التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن، تشكل قنبلة موقوتة بسبب توقف صيانتها منذ خمس سنوات، وسط تقارير عن احتمالات انفجارها والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم.



وأكدت الأمم المتحدة، للمرة الثانية، أن ميليشيات الحوثي، ترفض السماح بوصول خبرائها لتقييم وضع الخزان.