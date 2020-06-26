 محافظ الوادي الجديد يصدر قرارا بالقواعد المنظمة لإعادة فتح المقاهي والمطاعم - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يصدر قرارا بالقواعد المنظمة لإعادة فتح المقاهي والمطاعم

محمد الزملوط
محمد الزملوط
عمرو بحر
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 9:28 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 9:28 م

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، القرار رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٠، بشأن القواعد المنظمة لإعادة فتح وتشغيل المقاهي والكافيهات والمطاعم ومحلات الحلواني وذلك في ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

ونص القرار على التزام مدير المنشأة بالاشتراطات الخاصة باستقبال 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي بين الرواد، وحظر تقديم الشيشة ووضع ملصقات بمدخل المنشأة بالإجراءات الوقائية التي ينبغي عليهم اتباعها ووضع ملصقات على الأرضية لتنظيم وقوفهم داخل المنشأة.

وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية تجاه العاملين بالمنشآت من قياس درجة الحرارة يومياَ وتوفير المعقمات وارتداء الكمامة طوال ساعات العمل، ووضع آلية للحجز المسبق لمنع التزاحم، وسحب الترخيص وإغلاق المنشأة في حال المخالفة لأي من الشروط السابقة.

كما نص القرار على استمرار غلق أماكن ألعاب الأطفال وحظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة وأي نشاط يضم تجمعات.

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