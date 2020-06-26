مصرع شاب غرقا بمياه النيل في زفتى

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، اليوم الجمعة، غرقا بمياة النيل بمنطقة القناطر الخيرية "الخمسين عين" بقرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية.



وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتى، بالعثور على جثة شاب غارقة بمياة نهر النيل منطقة القناطر الخيرية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة التي تبين أنها لشخص يدعى "مصطفى م ز" مقيم بقرية دهتورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتشكيل فريق بحث للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمة.