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ضرب زلزال بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر منطقة شينجيانج في أقصى غربي الصين، صباح اليوم الجمعة، حسب مركز شبكات الزلازل في البلاد.

ولم يسفر الزلزال عن سقوط ضحايا، حسب وسائل إعلام رسمية.

ويعد الزلزال، ومركزه في مقاطعة يوتيان قرب حدود البلاد مع التبت، الأعنف حتى الآن خلال العام الجاري.

وتم الشعور بخمس هزات خلال ساعة واحدة.

ولا توجد مناطق سكنية في نطاق 20 كيلومترا من مركز الزلزال، ويعيش 720 شخصا فقط في دائرة نصف قطرها 100 كيلومتر، حسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وبلغ عمق مركز الزلزال 10 كيلومترات، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار مادية بعد.