 صلاح وسط فرحة التتويج: لن أنسى كل من دعمني في مصر والوطن العربي - بوابة الشروق
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صلاح وسط فرحة التتويج: لن أنسى كل من دعمني في مصر والوطن العربي


نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 3:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 3:21 ص

وجه محمد صلاح رسالة لمحبيه وسط أفراح تتويج فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري بعد غياب دام 30 عامًا، مستفيدًا من خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي 1-2 مساء الخميس.

كتب صلاح عبر حسابه على تويتر "أشكر كل الناس اللي وقفت معايا، ودعمتني في كل الأوقات، وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله، عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده".

وسبقها رسالة أخرى باللغة الإنجليزية بصورة صلاح مع زملائه أليسون بيكر وفيرمينو وفابينيو ولوفرين من الاحتفالات، يقول فيها نجم منتخب مصر "الأجواء رائعة، أشكر جماهيرنا في كل أرجاء العالم".

وأضاف "بفضلكم أصبح الإنجاز ممكنا، وأتمنى أن نواصل إسعادكم، لأنكم تستحقون الفرحة".

وضمن الليفر تتويجه باللقب قبل 7 مباريات من انتهاء مشواره بالبريميير ليج.


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